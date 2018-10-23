Bangladeş'te muhalefet yanlısı gazetenin editörüne tutuklama

DAKKA (AA) - Bangladeş'te muhalefet yanlısı bir gazetenin editörü avukat Muinul Huseyin, hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

Dakka Emniyet Müdürlüğünden Mahbub Alam, muhalefet yanlısı bir gazetenin yayıncısı olan avukat Muinul Huseyin'in, polisler tarafından hakaret suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Alam, Rangpur'daki bir mahkeme tarafından verilen tutuklama kararının, Huseyin'in katıldığı televizyon programında kendisine soru soran gazeteciye "karaktersiz" demesiyle ilgili olduğunu söyledi.

İngilizce yayın yapan ve hükümeti eleştiren New Nation gazetesinin imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü Huseyin'e yönelik suçlamaların ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Huseyin'in bugün mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.

Huseyin'in gazeteciye yönelik sözlerini eleştiren Başbakan Şeyh Hasina, kadın gazeteciden Huseyin'e karşı hakaret davası açmasını istemişti.

