Bangladeş'te muhalefetten seçim ittifakı kararı

Bangladeş'te bazı muhalefet partileri, gelecek ay yapılacak genel seçimlere birlikte katılma kararı aldıklarını duyurdu.

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, basına yaptıkları açıklamada, aralık ayındaki seçimlere katılacaklarını ve ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) etrafında bir muhalefet ittifakı oluşturacaklarını bildirdi.

Muhalefet ittifakı, Başbakan Şeyh Hasina'ya, BNP'nin halihazırda tutuklu bulunan lideri, eski Başbakan Halide Ziya'nın seçim öncesinde serbest bırakılması için çağrıda bulundu. İttifak, seçimlerin bir ay ertelenmesini de talep etti.

Yetkililer, perşembe günü, ülkedeki genel seçimin 23 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te, 2014 yılında, BNP öncülüğündeki 18 partiden oluşan muhalefet ittifakı parlamento seçimlerini boykot etmişti.

Yüksek Mahkeme, geçen ay sonunda, eski Başbakan Ziya'ya, başbakanlığı döneminde yetimlere yönelik hizmet veren yardım kuruluşunun bütçesinden zimmetine para geçirmek suçundan 8 Şubat'ta verilen 5 yıl hapis cezasını 10 yıla çıkarmıştı.

