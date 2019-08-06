Bangladeş'te muhalif partinin önde gelenleri hakkında tutuklama kararı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Başkan Vekili Tarık Rahman, parti Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir ve diğer 7 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Tarık Rahman, İslam Alamgir ve partinin önde gelen 7 ismi aleyhine açılan bir davayı göz önünde bulunduran yerel mahkeme, bu kişiler hakkında "davacıya ve Başbakan Şeyh Hasina'ya ölüm tehdidinde bulunma" suçlamasıyla tutuklama kararı verdi.

Davayı açan, iktidardaki Awami Birliği yanlısı "Jananetri Parishad" adlı bir kuruluşun başkanı A.B. Siddique, BSS ajansına yaptığı açıklamada, bazı BNP liderlerinin ve aktivistlerinin kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Daha önce farklı zamanlarda 5'i BNP Başkanına yönelik olmak üzere parti aleyhine 16 dava açan Siddique, "BNP Başkanı Halide Ziya dahil parti liderlerine karşı açtığım davalar nedeniyle beni tehdit ediyorlar. Bana DEAŞ adına tehdit mektubu yolladılar. Bu yüzden mahkemeye sığındım." ifadelerini kullandı.