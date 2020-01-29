Bangladeş'te mülteci kamplarındaki Arakanlı çocukların eğitim programları genişletilecek

DAKKA (AA) - Bangladeş ve Birleşmiş Milletler'in (BM), ülkedeki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı çocukların eğitim programlarını genişleteceği bildirildi.

BM'den yapılan açıklamada, Myanmar müfredatına göre verilecek eğitimlerin nisan ayında başlayacağı ve başlangıçta 10 bin çocuğun eğitim göreceği belirtildi.

Eğitim programının, olumlu bir adımın göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, Arakanlı çocuklara doğru yetenekleri kazandıracağı ve kapasitelerini artıracağı ifade edildi.

Eğitim programıyla ilgili yerel basına konuşan BM Dakka Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Mustafa Muhammed Sazzad Hüseyin, bu kapsamda yeterli akademik niteliklere sahip Arakanlı ve Bangladeşlilerin de öğretmen olmak üzere eğitileceğini söyledi.

Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yönetici Mahbub Alam Talukder de Arakanlı mülteci çocuklara Myanmar müfredatına uygun şekilde eğitim verilmesi konusunda prensipte anlaşıldığını anlattı.

Talukder, mültecilerin Bangladeş'te uzun süre kalmalarının mümkün olmadığının altını çizerek, "Myanmar dilinde eğitim alacaklar ve Myanmar müfredatını takip edecekler. Bangladeş okullarına gitme ve Bengalce kitaplar okuma şansları yok. Bu yaklaşımla, geri döndüklerinde Myanmar toplumuna ayak uydurabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.