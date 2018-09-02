HABER

Bangladeş'te otobüs kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

Kazada 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Bangladeş'te iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Kotwali karakolundan Moktarul İslam yaptığı açıklamada, Rangpur şehrinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişinin olay yerinde, 3 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kazada ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu ifade eden İslam, yaralanan 40 kişiden 30'unun Rangpur Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

İslam, iki otobüsün şoför ve muavinlerinin olay yerinden kaçtığı bilgisini paylaştı.

PARTNERRezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...Rezil eden fotoğraf! Arkalarında olandan habersiz...
Şarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştuŞarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştu
'Yeşil Altın'da hasat zamanı'Yeşil Altın'da hasat zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş otobüs kazası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.