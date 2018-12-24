Bangladeş'te seçim ofisine saldırı: 2 ölü

DAKKA (AA) - Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılacak genel seçimler öncesinde, Khagrachhari bölgesinde bir seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Bölge emniyet yetkilisi Khandker Golam Faruq, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk bulgulara göre, olayın, yerel bir siyasi partinin iki hizbi arasındaki eski bir husumetten kaynaklandığını gösterdiğini belirtti.

Emniyet görevlisi Nurul Alam da Birleşik Halkın Demokratik Cephesi (UPDF) partisinin bir üyesi olup gelecek seçimlerde bağımsız adaylığını koyan Natun Kumar Chakma'nın seçim ofisine düzenlenen saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"BD News 24"ün haberine göre, UPDF, silahlı saldırıyı UPDF-Ganatantrik (Demokratik) grubunun düzenlediğini iddia etti.

UPDF içindeki gruplaşma dikkati çekerken bölgede yönetimi tamamen eline geçirmek isteyen gruplar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Ordunun halkla ilişkiler bürosundan yapılan açıklamada, bugünden itibaren binlerce askerin ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlanmaya başladığı bildirilmiş, askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacakları belirtilmişti.

Bangladeş Seçim Komisyonu, ülkede genel seçimin 30 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

