Bangladeş'te seçimleri üçüncü kez Şeyh Hasina kazandı

DAKKA/ Bangladeş'te yapılan 11. genel seçimi, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak, 281 sandalye elde ederek ezici bir çoğunlukla kazandı.

Daily Star'ın haberinde yer verdiği resmi olmayan sonuçlara göre, Bangladeş'te yapılan 11. genel seçim, iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak'ın zaferiyle sonuçlandı.

Parlamentonun 300 sandalyesinden 299'unun belirlendiği seçimde Büyük İttifak, 281 sandalye elde ederek muhalefet ve diğer partilere büyük fark attı ve seçimin galibi oldu.

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ise parlamentoda sadece 6 milletvekiliyle temsil edilecek.

Mecliste 6 sandalye bağımsız ve diğer partilerden adaylara giderken, kalan sandalyelerin dağılımı ise henüz belli olmadı.

- Avami Birliği 3. dönemde de iktidarda

Sonuçlar henüz kesinleşmese de Büyük İttifak'ın öncüsü Avami Birliğinin üçüncü dönemde de Bangladeş'te hükümeti kuracağı belli oldu.