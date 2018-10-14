Bangladeş'te "Titli" kasırgasının neden olduğu heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Chattogram bölgesinde son bir haftadır etkisini gösteren kasırga ve şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.

Toprak kayması nedeniyle çöken duvarın altında kalan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

