Bangladeş'te "Titli" kasırgasının neden olduğu heyelanda 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Chattogram bölgesinde son bir haftadır etkisini gösteren kasırga ve şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.
Toprak kayması nedeniyle çöken duvarın altında kalan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.
Kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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