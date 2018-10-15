Bangladeş'te "Titli" kasırgasının neden olduğu heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Chattogram bölgesinde son bir haftadır etkisini gösteren kasırga ve şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.

Toprak kayması nedeniyle çöken duvarın ve evin enkazı altında kalan 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

