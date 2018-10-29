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Bangladeş'te toplu taşıma çalışanları greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 00:18 | Son Güncelleme

Grev nedeniyle başkent Dakka'da çalışanlar ve öğrenciler gidecekleri yerlere ulaşmakta güçlük yaşadı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te toplu taşıma araçları çalışanlarının ülke genelinde greve gitmesiyle halk zor anlar yaşadı.

Ülkede toplu taşıma araçları çalışanları, yakın zaman önce kabul edilen Karayolu Taşımacılığı Yasası'nda reform yapılmasını içeren 8 maddelik bir taleple grev düzenledi.

Toplu taşıma çalışanlarının iş bırakması üzerine yüz binlerce kişi yollarda mahsur kaldı. Başkent Dakka'da çalışanlar ve öğrenciler gidecekleri yerlere ulaşmakta zorluk çekti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 48 saatlik greve giden çalışanlardan bazıları yollarda eylem düzenledi.

"United News of Bangladesh" haber ajansına göre, Sylhet şehrinde eylemcilerin durdurarak, şoförünü dövdüğü bir ambulanstaki yeni doğan bebek yaşamını yitirdi.

Bazı eylemciler, özel araç sahipleri ve triportör yolcularını araçlardan indirerek yürümeye zorladı, işe gidenlerin, öğrencilerin ve özel otomobillerin üzerine motor yağı sürdü.

Bangladeş Protidin gazetesinin haberine göre ise ülke genelinde şehirler arası ve şehir içi otobüsler trafiğe çıkamadı.

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Bangladeş grev toplu ulaşım araçları çalışanları

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