Bangladeş'te tutuklu foto muhabiri serbest

Dakka'nın Kurmitola bölgesinde 29 Temmuz'da hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada iki öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, yedi öğrenci yaralanmıştı.

DAKKA (AA) - Bangladeş'te düzenlenen bir sokak protestosunda "yanlış ve provokatif bilgi yaymak" suçlamasıyla üç aydan fazla süredir tutuklu bulunan foto muhabiri ve aktivist Shahidul Alam kefaletle serbest bırakıldı.

Kazaya neden olan otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden binlerce öğrenci Dakka'da yolları kapatmıştı. Protestolar sırasında bazı araçlara saldırıldığı, öğrencilerden bazılarının otobüslerin plakalarını kontrol ettiği ve şoförlerin ehliyetlerini görmek istediği belirtilmişti.

Polisin göstericileri şehrin bazı bölgelerinden çıkarmamaya çalıştığı kaydedilirken, bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmıştı. Gösteriler sırasında yaralanan protestocu sayısı 50'yi aşmıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti. Bakanlar Kurulu Sekreteri Muhammed Şafiul Alam, 6 Ağustos'ta, Başbakan Şeyh Hasina'nın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni yasa tasarısına göre trafik kazalarında ölüme sebebiyet verenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini aynı zamanda para cezası verileceğini dile getirmişti.

