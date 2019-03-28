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Bangladeş’te yanan binada can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Dakka’da yanan binadan kaçmaya çalışanlar düşerek yaralandı.

Bangladeş’te yanan binada can pazarı

Bangladeş’in başkenti Dakka’da yanan binadan kaçmaya çalışanlar düşerek yaralandı. Alevlerin kısa süre içerisinde binayı sardığı olayda can pazarı yaşandı.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da 22 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Büyük paniğin yaşandığı binada kalanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kendi çabalarıyla binadan kaçma girişimde bulunanlardan bazıları düşerek ciddi şekilde yaralandı. Başkent Dakka’nın Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi’nde meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Bir adam 4 kişiyi kurtardı
Binadan kaçmaya çalışanların yardımına bir adam yetişti. Balkondan yan tarafa geçmeye çalışanlara binaya tırmanarak çıkan adam yardım etti. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan kurtarma görüntüleriyle adam kahraman ilan edildi.

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