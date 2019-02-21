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Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan yangında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan yangında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Yangında yaralanan 50 kişiden en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı. Eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangının hızla yayıldığı belirtildi. Polisin aktardığı bilgilere göre, sabaha karşı başlayan yangının büyük kısmı 9 saatte kontrol altına alındı ancak çalışmaların hâlâ devam ettiği bildirildi.
Sivil Savunma ve İtfaiye Birimi Başkanı Julfikar Rahman, “Şu ana kadar 70 cesede ulaştık” açıklamasını yaptı. Ekiplerimizin kurtarma çalışmaları sürüyor ancak kurtarılanların çoğu tanınmayacak halde. Halkımız da hastaneye götürebilmek için çalışıyor. Bu çok zor bir durum” ifadelerini kullandı.

Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı

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