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Bangladeş'te Yangında Ölenlerin Sayısı 70'e Ulaştı

21.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Daka’da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 70’e yükseldi.

Bangladeş'te Yangında Ölenlerin Sayısı 70'e Ulaştı

Bangladeş’in başkenti Daka’da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 70’e yükseldi. İtfaiye yetkilileri yangında zarar gören binalarda çalışmaya devam ediyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bangladeş’te kentin özellikle yoksul mahallerinde çıkan yangınlardan son yıllarda yüzlerce kişi öldü. Çoğu çok eski olan binalarda yangın önlemlerinin olmaması ölümlere davetiye çıkarıyor.

İtfaiye Birimi Direktörü Julfikar Rahman, Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar 70 cesede ulaştık. Ancak binadaki aramalar devam ediyor ve ölü sayısı artabilir.” dedi.

Yangın şehrin Chawkbazar adı verilen ve eski Daka olarak bilinen bölgesinde bir binada başladıktan sonra çevre binalara da sıçradı. Söz konusu bölge 300 yıldan eski bir yerleşim yeri olarak biliniyor.

İtfaiye Direktörü, en az 50 kişinin de hastaneye kaldırıldığını yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Öte yandan hastanelere giden yüzlerce kişi de yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

200 civarında itfaiye eri, 5 saatten uzun süren bir çalışma sonucunda yangını ancak kontrol altına alabildi.

Yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi.

İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışmaları sırasında su sıkıntısı yaşadıkları, yakındaki bir camiden su desteği aldıkları belirtiliyor.

2013 yılında da Daka’da Rana Fabrika binası çökmüş 11oo’den fazla çalışan hayatını kaybetmiş, bir başka fabrikada 2012’de çıkan yangında da 112 kişi ölmüştü.

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