Bangladeş’te yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı

Bangladeş’in Chittagong eyaletinde bir yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Bangladeş’in Chandpur eyaletindeki Chandpur-Comilla çevre yolundaki Shahrasti kasabası yakınında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü devrildi. Yol kenarındaki kanala düşen otobüsteki 2 yolcu hayatını kaybetti, 28 yolcu ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Comilla’dan Chandpur’a giden otobüste yaklaşık 45 yolcunun bulunduğu ve otobüs şoförünün hız sınırını aştığı belirtildi.

