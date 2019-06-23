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Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 23:32 | Son Güncelleme

Bangladeş’in Sylhet şehrinde üstünden tren geçen bir köprü çöktü, nehre düşen trende yüzlerce can kaybı olacağından korkuluyor.Bangladeş’te Sylhet şehrinden ve başkent Dakka arasında sefer yapan Udayon Ekspresinde kaza yaşandı.

Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü

Bangladeş’in Sylhet şehrinde üstünden tren geçen bir köprü çöktü, nehre düşen trende yüzlerce can kaybı olacağından korkuluyor.
Bangladeş’te Sylhet şehrinden ve başkent Dakka arasında sefer yapan Udayon Ekspresinde kaza yaşandı. Sylhet şehrinden çıkarken köprü üstünden geçen yolcu trenindeki birkaç vagon köprünün çökmesiyle nehre düştü. Yetkililer 700 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve nehirden 7 ceset çıkarıldığını açıkladı.
Kaza sonucu yüzlerce can kaybı olabileceği düşünülüyor.
Bölgeye çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi ve güvenlik gücü sevk edildi.
Bölgedeki vatandaşlar olay yerine akın ederek kazazedelere yardım eli uzattığı gözlendi. Arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların düzenlediği çalışmalar devam ediyor.

Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü

Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü

Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü

Bangladeş’te yolcu treni nehre düştü

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