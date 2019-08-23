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Bangladeş'teki dang humması salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Ülke genelinde son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 446 kişi hastanelere başvurdu

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 446 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 446 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-22 Ağustos döneminde kaydedilen vaka sayısının 59 bin 592 olduğu, bu vakalardan 47'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalık nedeniyle 3 bin 411'i başkent Dakka'da olmak üzere ülke genelinde halen 6 bin 35 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu ileri sürüyor.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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dang humması

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