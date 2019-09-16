Bangladeş'teki dang humması salgını

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 653 kişinin hastanelere başvurduğu ve yıl başından bu yana görülen vaka sayısının 81 bin 839'a yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 193'ü başkent Dakka'da olmak üzere 653 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-16 Eylül tarihlerinde kaydedilen vaka sayısının ise 81 bin 839 olduğu, bu vakalardan 68'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalık nedeniyle ülke genelinde halen 2 bin 507 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 155'i aştığını ileri sürdü.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

