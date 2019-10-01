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Bangladeş'teki dang humması salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 16:51 | Son Güncelleme

Ülkede, 1 Ocak-1 Ekim arasında 88 bin 324 vaka görüldü

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 371 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 88 bin 324'ye yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 106'sı başkent Dakka'da olmak üzere 371 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-1 Ekim arasında kaydedilen vaka sayısının ise 88 bin 324 olduğu, bu vakalardan 81'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen bin 472 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 170 civarında olduğunu ileri sürdü.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş dang humması

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