Bangladeş'teki dang humması salgını

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 300 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 92 bin 166'ya yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'nin haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 86'sı başkent Dakka'da olmak üzere 300 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-14 Ekim arasında kaydedilen vaka sayısının ise 92 bin 166 olduğu, bu vakalardan 93'ünün ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen bin 154 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 180 civarında olduğunu ileri sürdü.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

