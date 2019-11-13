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Bangladeş'teki dang humması salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:16 | Son Güncelleme

Hükümet verilerine göre, salgın nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 98 bin 86'ya yükselirken bugüne kadar 112 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 98 bin 86'ya yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'nin haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 58'i başkent Dakka'da olmak üzere 157 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde yıl başından bu yana görülen vaka sayısının ise 98 bin 86 olduğu, bunlardan 112'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen 713 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise geçen ay ölü sayısının 180'i aştığını ileri sürmüştü.

- Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş dang humması

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