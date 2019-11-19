Bangladeş’teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

Bangladeş’te ülkenin güneydoğusundaki Chittagong kentinde 5 katlı bir binada meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan doğal gaz borusunun patlama anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Bangladeş’in Chittagong kentine bağlı Patharghata semtinde, dün sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katındaki doğal gaz borusu patladı. İşlek bir sokakta meydana gelen şiddetli patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Patlama anının görüntüleri bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlama anında etrafa molozların dağıldığı ve çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor.

