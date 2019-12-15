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Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Bangladeş'te 11 Aralık'ta başkent Dakka yakınlarındaki bir plastik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yetkililer, Keraniganj bölgesindeki plastik fabrikasında çarşamba günü çıkan yangının ardından hastanede tedavi altına alınan kişilerden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 17'ye yükseldiğini belirtti.

Yangında yaralanan diğer 14 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktaran yetkililer, bu kişilerden 6'sının yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu kaydetti.

Plastik fabrikasında çarşamba günü çıkan yangında 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yangından yaralı kurtulanlardan 13'ü de tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Zahid Maleque, perşembe günü hastanede yaralıları ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın, fabrika sahibinin ihmalkarlığından kaynaklandığını ifade ederek, "Fabrika sahibi tazminat ödemek zorunda kalacak ve hükümet bunu sağlayacak." demişti.

Yangının, fabrikanın tek kullanımlık plastik bardak ve tabak üretilen bölümünde gaz patlaması sonucu çıktığı aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Keraniganj plastik fabrikası

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