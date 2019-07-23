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Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 47'ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 47'ye çıktı

Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 47'ye çıktığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Bangladeş'te son iki haftadır etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'dan 47'ye yükseldi.

Yetkililer, sel sularına kapılan çok sayıda kişinin de arandığını belirtti.

Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox's Bazar'da sel ve toprak kaymalarından etkilenen 11 bin kişiye gıda yardımında bulunulduğu kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin şiddetli muson yağmurları nedeniyle sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş sel

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