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Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 94'ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:24 | Son Güncelleme

Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 94'ye çıktı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 94'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 13 günde şiddetli yağışların neden olduğu sellerin ülke genelinde 10 bin kişiyi etkilediği ve 94 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölenlerden yaklaşık 70'inin boğulduğu, geri kalanlarının da yılan ısırığı, yıldırım gibi sebeplerden hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sel Tahmin ve Uyarı Merkezi, sel hadiselerinin ülke genelinde artacağı uyarısı yaptı.

Meteorologlar, yüksek bölgelerde önümüzdeki iki gün şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.

Ölü sayısı en son 47 olarak açıklanmıştı.

Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox's Bazar'da sel ve toprak kaymalarından etkilenen 11 bin kişiye gıda yardımında bulunulduğu kaydedildi.

Bangladeş'te 2017 yılında ülkenin yüzde 42'si sel suları altında kalmıştı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin şiddetli muson yağmurları nedeniyle sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş sel

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