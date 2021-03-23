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Bangladeş’teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu

23.03.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 9 bin 600 ev küle döndü, yaklaşık 30 binden fazla kişi evsiz kaldı.Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Ukiya Kampı’nın E-8 numaralı bloğunda bugün öğleden sonra çıkan yangında binlerce kişi evsiz kaldı.

Bangladeş’teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu

Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 9 bin 600 ev küle döndü, yaklaşık 30 binden fazla kişi evsiz kaldı.
Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Ukiya Kampı’nın E-8 numaralı bloğunda bugün öğleden sonra çıkan yangında binlerce kişi evsiz kaldı. Cox’s Bazar ve çevredeki illerden gelen itfaiye desteğinin yanı sıra ordu mensupların da yardımıyla yangın 8 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında şiddetli esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi.
Bangladeş Mülteci Yardımı ve Geri Dönüş İşlemleri Komiser Yardımcısı Samsuddauja Nayan yaptığı açıklamada, yangında toplam 9 bin 600 evin yandığını belirterek, "Bugün öğle saatlerinde çıkan yangın akşam 10.00 civarında kontrol altına alındı. Fakat hala bazı yerlerden ateşin yükseldiğin görüyoruz. İtfaiye ekibimizle beraber diğer ekipler hala çalışmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yangında 9 bin 600 evin yandığı söyleyebiliriz" dedi.
Ukiya Kaymakamı Nizam Uddin Ahmed ise yaptığı açıklamada, "Aniden meydana gelen bu durumu kontrol etmek hiç de kolay değil. Yaklaşık 30 binden fazla insan bugün evsiz kaldı. Onları başka yerlere taşımaya çalışıyoruz. Ayrıca bunun yanı sıra yemek servisi de yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Arakanlı Müslümanların liderlerinden biri olan Muhammed Abdullah yaptığı açıklamada, "Yangın çok hızlı yayıldığı için insanlar evlerinden hiçbir şey çıkartamadı. Bu insanların bütün birikimleri bugün yangında kül oldu. Açık havada kaldılar. Yarın ne olacağı belli değil. Allah yardımcımız olsun" dedi.
Yetkililer, yangında birkaç kişinin yaraladığını ve can kaybı olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

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