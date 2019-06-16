Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar konusunda çağrı

DAKKA (AA) - Bangladeş Devlet Başkanı Abdül Hamid, Arakanlı Müslümanlar sorununun çözülmemesinin bölgede istikrarsızlığa neden olabileceğini söyledi.

Devlet Başkanı Hamid, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Asya'da barış, güvenlik ve istikrar konulu forumda konuştu.

Bangladeş'in 1,1 milyon Arakanlı Müslüman'a ev sahipliği yaptığını dile getiren Hamid, bu kişilerin Myanmar'a güvenli şekilde dönüşünün sağlanması gerektiğine işaret etti.

Hamid, "Bu krize barışçıl bir çözüm arayışındayız ve onların kendi ülkelerine geri dönebilmesi için Myanmar ile belge de imzaladık. Eğer bu kriz çözümsüz bırakılırsa tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabilir." dedi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Arakan eyaletinde sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, yerel halka karşı kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.