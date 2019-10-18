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Bangladeş'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi: - "Bizim derdimiz sivil halkla değil, yalnızca terörledir. Türk ordusu tarih boyunca tüm milletleri korumuş ve onlara hamilik yapmıştır" - Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki: - "Barış Pınarı Harekatı, milli güvenliğine yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin en doğal hakkıdır"

SİNAN USLU - Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizim derdimiz sivil halkla değil, yalnızca terörledir. Türk ordusu tarih boyunca tüm milletleri korumuş ve onlara hamilik yapmıştır." dedi.

Çelebi, Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki'yi makamında ziyaret ederek, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kaleme aldığı mektubu iletti.

Harekatın amaçlarına ilişkin bilgi veren Çelebi, Türkiye'nin, terör örgütleri PYD/YPG/PKK ve DEAŞ'ın kendi sınırlarına yönelik tüm tehdit ve saldırılarını engellemek için başlattığı harekatın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik olduğunu belirtti.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlamayı amaçladığını vurgulayan Çelebi, "Bizim derdimiz sivil halkla değil, yalnızca terörle, teröristlerledir. Türk ordusu tarih boyunca tüm milletleri korumuş ve onlara hamilik yapmıştır. Dost ve kardeş ülke Bangladeş'e harekata desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- Bangladeş Büyükelçisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Sıddıki de AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi'nin ilettiği mektubu, bugün Azerbaycan'a gelecek olan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'e sunacağını belirtti.

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesini desteklediklerini vurgulayan Sıddıki, "PKK ne ise PYD/YPG de aynısıdır. Barış Pınarı Harekatı, milli güvenliğine yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin en doğal hakkıdır." dedi.

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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddık Türkiye-Bangladeş Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı

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