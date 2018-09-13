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Bangladeş'ten uluslararası topluma Myanmar'a baskıyı artırma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Bangladeş'ten uluslararası topluma Myanmar'a baskıyı artırma çağrısı

Bangladeş, uluslararası topluma, Myanmar'daki zulümden kaçarak ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına güvenli şekilde geri dönüşünü sağlamak için Myanmar'a daha fazla baskı yapılması çağrısında bulundu.

EFE ajansının haberine göre, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şehriyar Alem, Arakanlı Müslümanlara ilişkin bir raporun sunumu sırasında yaptığı açıklamada, uluslararası toplumu Myanmar'a, Arakanlı mülteci krizine kalıcı bir çözüm bulunması ve onların güvenli geri dönüşünün sağlanması yönünde daha fazla baskı yapmaya çağırdı.

Alem, "Geçmiş deneyimlerimiz, Myanmar'ın uluslararası toplum tarafından baskı altına alınmadıkça yükümlülüklerini yerine getirmediğini gösteriyor." dedi.

Uluslararası topluma Myanmar'a yönelik baskıyı artırma çağrısında bulunan Alem, "Faillerden hesap sorulmasını isteyen güçlü kamuoyunun, Myanmar'ın Arakan sorununun temel nedenlerini ele almasına ve Arakanlı Müslümanların topraklarına döndüğünde temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkili önlemler almasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi..

Alem, Myanmarlı yetkililerin, Arakanlı Müslümanlara yönelik ayrımcılık konusunu ele almak için güçlü bir siyasi irade ve görünür eylemler sergilemesi gerektiğini vurguladı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

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arakanlı müslümanlar Bangladeş Myanmar Şehriyar Alem

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