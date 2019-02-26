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"Bangsamoro Geçiş İdaresinin göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 21:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "(Filipinler'de) Bangsamoro Geçiş İdaresi üyelerinin Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından atanarak göreve başlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" - "Türkiye, Güney Filipinler Barış Süreci'ne verdiği desteğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecektir"

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Filipinler'de Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ardından, Bangsamoro Geçiş İdaresi üyelerinin Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından atanarak göreve başlamasının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Bakanlıktan, Güney Filipinler Barış Süreci'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) kurulmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın 21 Ocak'ta düzenlenen referandumda bölge halkı tarafından kabul edilmesinin ardından, Bangsamoro Geçiş İdaresi üyelerinin Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından atanarak göreve başlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu tarihi gelişmede emeği olan tüm paydaşların tebrik edildiği açıklamada, "Türkiye, Güney Filipinler Barış Süreci'ne verdiği desteğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 22 Şubat'ta bölgeyi yönetecek Bangsamoro Geçiş Otoritesinin (BTA) üyelerini atamıştı.

Başkent Manila'daki düzenlenen törende, BOL kapsamında Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) yerine kurulan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'ni (BARMM) 3 yıl yönetecek geçiş hükümetinin 80 üyesi yemin etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Dışişleri Bakanlığı Filipinler

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