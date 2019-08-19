Bangsamoro halkı özerklik sonrası bambaşka bir hayat yaşıyor

Güney Asya ülkesi Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yarım asırdan uzun süren bağımsızlık mücadelesi neticesinde bu yıl elde edilen kapsamlı özerklik sonrası bölgede huzur hakim. Barışın tesis edilmesiyle halk adeta silahların gölgesinden kurtulurken, bölgede silah sesleri yerini gündelik yaşamın farklı tonlarına bıraktı.

Günün ağarmasıyla şehir hayatına başlayan bölge halkı, bir yandan gündelik işlerini yaparken, diğer yandan ibadetlerini de aksatmadan yerine getiriyor. Halk, bölgeye gelenlere yabancılara karşı misafirperverlikleriyle de beğeni topluyor.

Yılın her döneminde turist ağırlanan bölgede, kent merkezindeki nehirde kano gezintisine çıkılabiliyor, tarihi alanların yanı sıra Pembe Cami gibi simgesel mekanlar ziyaret edilebiliyor. Bölgeye gelenler ayrıca, Pasifik Okyanusu'nda (Büyük Okyanus) ve ormanlık alanlarda kayaların arasından süzülen eşsiz şelalelerde yüzmenin keyfini çıkarabiliyor.

HÜKÜMET KALKINMA HAMLELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Ülkede 10 milyonun üzerinde nüfusu ile Katolik olmayan en büyük ikinci grubu oluşturan ve içinde 13 farklı dil konuşan etnik unsuru barındıran Moro Müslümanları, aynı zamanda, Müslümanlardan oluşan bağımsız hükümetle hukuki ve ekonomik kazanımların arttırılacak olmasının da sevincini yaşıyor.