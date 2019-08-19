HABER

Bangsamoro halkı özerklik sonrası bambaşka bir hayat yaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan ettiği Bangsamoro'da halk, silahların gölgesinden kurtulmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.

Güney Asya ülkesi Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yarım asırdan uzun süren bağımsızlık mücadelesi neticesinde bu yıl elde edilen kapsamlı özerklik sonrası bölgede huzur hakim. Barışın tesis edilmesiyle halk adeta silahların gölgesinden kurtulurken, bölgede silah sesleri yerini gündelik yaşamın farklı tonlarına bıraktı.

Günün ağarmasıyla şehir hayatına başlayan bölge halkı, bir yandan gündelik işlerini yaparken, diğer yandan ibadetlerini de aksatmadan yerine getiriyor. Halk, bölgeye gelenlere yabancılara karşı misafirperverlikleriyle de beğeni topluyor.

Yılın her döneminde turist ağırlanan bölgede, kent merkezindeki nehirde kano gezintisine çıkılabiliyor, tarihi alanların yanı sıra Pembe Cami gibi simgesel mekanlar ziyaret edilebiliyor. Bölgeye gelenler ayrıca, Pasifik Okyanusu'nda (Büyük Okyanus) ve ormanlık alanlarda kayaların arasından süzülen eşsiz şelalelerde yüzmenin keyfini çıkarabiliyor.

HÜKÜMET KALKINMA HAMLELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Ülkede 10 milyonun üzerinde nüfusu ile Katolik olmayan en büyük ikinci grubu oluşturan ve içinde 13 farklı dil konuşan etnik unsuru barındıran Moro Müslümanları, aynı zamanda, Müslümanlardan oluşan bağımsız hükümetle hukuki ve ekonomik kazanımların arttırılacak olmasının da sevincini yaşıyor.

Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti, bir yandan kalkınma hamleleri üzerinde çalışırken, diğer yandan bölgenin mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Tarımdan turizme birçok alanda sanayileşmek isteyen halk, hükümet politikalarını büyük oranda destekliyor.

SİLAHLI GRUPLAR 2022'DE TAMAMEN SİLAH BIRAKACAK

Moro Müslümanlarının bölgesel idareyi almalarının ardından bağımsızlık mücadelesi veren silahlı gruplar da silah bırakmaya başladı.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) yüzde 30'luk bölümü silahlarını bırakarak sivil hayata döndü. Silahların 2022 yılında taraflar ve izleme heyetinin olduğu toplantıda alınacak "süreç tamamlanmıştır" kararı ile tamamen bırakılacağı, MİKC'in sivil yapıya dönüşerek siyasi parti olarak faaliyetini sürdürebileceği bildirildi.

Kırsala çekilen ve süreç içinde silahlarını bırakacak olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi mensuplarının bölgenin huzur ve güvenliğini sağlayacak kolluk kuvvetlerine katılabileceği vurgulandı.

Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim de AA muhabirine, bölgede bağımsızlık için mücadele veren silahlı gruplara mensup kişilerin silahlarını bıraktıktan sonra emniyet teşkilatına katılabileceklerini belirtmişti.

ÜLKEDE OLDUĞU GİBİ BÖLGEDE DE SİGARA YASAĞI VAR

Filipinler'de belirli bölgeler dışında sigara içmek yasak. Ülkede uygulanan yasak daha esnek şekilde Bangsamoro'da da geçerli.

Belirlenen alanlar dışında sigara içenlere güvenlik güçlerince 100 dolar ceza kesilirken, izmariti yere atanlara ekstra ceza uygulanıyor. (AA)


Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...
Trump Grönland'ı satın almak istediğini teyit ettiTrump Grönland'ı satın almak istediğini teyit etti
HDP'li Üç Büyükşehir Belediye Başkanı Görevden AlındıHDP'li Üç Büyükşehir Belediye Başkanı Görevden Alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangsamoro referandum silah Müslüman

En Çok Okunan Haberler

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran’dan 'güvenli bölge' tepkisi

İran’dan 'güvenli bölge' tepkisi

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten ABD ve İran'a "gerginliği azaltma" çağrısı

Irak'tan ABD ve İran'a çağrı!

Afganistan'da düğün salonundaki patlamada 63 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Saldırıda en az 63 ölü

Afganistan'da düğün salonunda patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülkeyi sarsan patlama! Düğün kan gölüne döndü!

Son dakika: Sudan'da Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı

Kriz sona erdi! İmzalar atıldı

Son dakika: ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması

ABD'den flaş 'güvenli bölge' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.