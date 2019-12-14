Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı İbrahim'den destek çağrısı

Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murat İbrahim, MİKC'nin silahlı hareketten siyasi harekete dönüşüm sorunuyla karşılaştığını belirterek, "Barış ve adalet için koruduğumuz 50 yıllık devrimci bir hareket oluşumundan, idareyi teslim alan bir hükümet moduna nasıl dönüşebileceğimiz durumuyla yüz yüzeyiz." dedi.

İbrahim, Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) "Yeni Bir Dünya için Barış, Adalet ve Merhamet" temasıyla bir otelde gerçekleştirdiği 28. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nde (MTBK) konuştu.

Her yıl bu kongreye Güney Filipinler'deki Müslümanları temsilen katıldığını belirten İbrahim, bu yıl Bangsamoro hükümeti ve halkını temsil ettiğini söyledi.

- 15 bakanlıklı hükümet

İbrahim, ülkenin bağımsızlığı sürecinde hem İspanyollarla hem de Amerikalılarla savaştıklarını, daha sonra Filipinler devletiyle Bangsamoro Müslümanları arasında yıllarca çatışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Bu çatışmalarda milyonlarca Müslümanın hayatını kaybettiğini vurgulayan İbrahim, 50 yılı aşan barış mücadelesinin sonucunda özerkliğin kazanıldığına ancak şimdi başka zorluklarla karşılaşıldığına işaret etti.