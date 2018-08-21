HABER

Bangsamoro'da Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 03:37 | Son Güncelleme

Marawi kentinde Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu -İmam Prof. Dr. Hamid Aminoddin Barra: -"Bugün bizlerin parçalanmış olarak değil bir araya gelmiş bir beden olarak hareket etmeliyiz"

MARAWİ (AA) - Asya ülkelerinden Filipinlerin Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Marawi'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Mindanao Eyalet Üniversitesi Stadyumu'nu doldurdu.

Türkiye saatiyle 01:40'ta kılınan bayram namazına erkek, kadın, çocuk ve yaşlılar yoğun katılım gösterdi.

Bayram namazına bisiklet, motosiklet ve araçlarıyla gelen Marawililer renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram namazını Prof. Dr. Hamid Aminoddin Barra kıldırdı.

Bayram hutbesini okuyan Barra, Müslümanların ancak bir ve beraber olması halinde sıkıntılardan, parçalanmışlıklardan kurtulabileceğini belirtti.

Barra, "Bugün bizlerin parçalanmış olarak değil bir araya gelmiş bir beden olarak hareket etmeliyiz. Ümmeti bir araya toplamalıyız. Bu toplanma barış ve ilerlemeyi öğretecektir." dedi.

Yakın zamanda referanduma sunulacak olan Bangsomoro Organik Anayasasına da değinen Barra, "Şuan da etrafında birleştiğimiz Bangsomoro Organik Anayasası bizim için bir çözüm ve çok önemli bir gelişmedir. Çünkü Moro sadece kendi geleceğini kurtarmak için değil aksine Bangsomoro Organik Anayası ile birlikte elde edilecek haklarla birlikte ümmeti bir araya getirmeyi kendisine amaç edinmiştir." ifadesini kullandı.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Müslümanlarla bayramlaşarak, şeker dağıttı.

Namaz sonrası Müslümanların birliği için dua edildi.

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldıİstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı
İzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandıİzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler kurban bayramı Marawi Moro

En Çok Okunan Haberler

Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor

Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

İzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandı

İzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın TSK'ya yönelik iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert cevap!

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın TSK'ya yönelik iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert cevap!

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.