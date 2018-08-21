Bangsamoro'da Kurban Bayramı

MARAWİ (AA) - Asya ülkelerinden Filipinlerin Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camilere akın etti.
Marawi'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Mindanao Eyalet Üniversitesi Stadyumu'nu doldurdu.
Türkiye saatiyle 01:40'ta kılınan bayram namazına erkek, kadın, çocuk ve yaşlılar yoğun katılım gösterdi.
Bayram namazına bisiklet, motosiklet ve araçlarıyla gelen Marawililer renkli görüntüler oluşturdu.
Bayram namazını Prof. Dr. Hamid Aminoddin Barra kıldırdı.
Bayram hutbesini okuyan Barra, Müslümanların ancak bir ve beraber olması halinde sıkıntılardan, parçalanmışlıklardan kurtulabileceğini belirtti.
Barra, "Bugün bizlerin parçalanmış olarak değil bir araya gelmiş bir beden olarak hareket etmeliyiz. Ümmeti bir araya toplamalıyız. Bu toplanma barış ve ilerlemeyi öğretecektir." dedi.
Yakın zamanda referanduma sunulacak olan Bangsomoro Organik Anayasasına da değinen Barra, "Şuan da etrafında birleştiğimiz Bangsomoro Organik Anayasası bizim için bir çözüm ve çok önemli bir gelişmedir. Çünkü Moro sadece kendi geleceğini kurtarmak için değil aksine Bangsomoro Organik Anayası ile birlikte elde edilecek haklarla birlikte ümmeti bir araya getirmeyi kendisine amaç edinmiştir." ifadesini kullandı.
Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Müslümanlarla bayramlaşarak, şeker dağıttı.
Namaz sonrası Müslümanların birliği için dua edildi.
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