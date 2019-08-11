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Bangsamoro'da Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 02:34 | Son Güncelleme

Moro Müslümanları, Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazında saf tuttu

Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan Moro Müslümanları, Kurban Bayramı coşkusu yaşıyor.

Moro Müslümanlarının yoğun yaşadığı Mindanao Adası'ndaki Cotabato (bölgesel başkent) kentinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde cami, mescit ve ibadete uygun alanlarda bayram namazı kılındı. Namaz öncesi ve sonrasında dua eden cemaat daha sonra bayramlaştı.

Türkiye'den bayram vesilesiyle bölgeye gelen Türk sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri de namazda saf tuttu, Moro Müslümanları ile sarılarak bayramlaştı ve çikolata ile şeker dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangsamoro kurban bayramı Moro Müslümanları

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