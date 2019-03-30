HABER

Bangsamoro'da meclis üyeleri Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Filipinler'de ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) parlamentosunun açılışında tüm meclis üyeleri Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etti - Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim: - "Bölgedeki tüm insanların meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağım" - "Yasa dışı uyuşturucu ve toplumun diğer kötülüklerinin yaygınlaşması ve kullanılmasına şiddetle karşı koyacağım" - "BARMM'ın topraklarında ve tüm ülkede her zaman barış ve güvenliği teşvik etmeye ve sürdürmeye gayret göstereceğim"

Filipinler'de ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) parlamentosunun açılışında meclis üyeleri Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim ve meclis üyeleri parlamentonun açılışında düzenlenen ikinci oturumunda Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek görevlerine başladı.

Hacı Murat İbrahim'in kürsüde okuduğu yemin metnini tüm meclis üyeleri tekrarladı.

Konuşmasında, Müslüman Mindanao'daki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nde kapsamında özellikle rüşvet ve yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere kendisine verilen görev ve sorumlulukları, özveri, dürüstlük, adalet ve doğrulukla gerçekleştireceğini dile getiren İbrahim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgedeki tüm insanların meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağım. Yasa dışı uyuşturucu kullanımına ve diğer toplumsal kötülüklerinin yaygınlaşmasına şiddetle karşı koyacağım. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin topraklarında ve tüm ülkede her zaman barış ve güvenliği teşvik etmeye ve sürdürmeye gayret göstereceğim. Rabbim bana yardım et."

- Bangsamoro Geçiş Hükümeti bölgeyi 3 yıl yönetecek

Ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi bölge valisinden fiilen devralmıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) başbakanlığına atanan İbrahim'in, 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

80 üyeden oluşan geçiş hükümetinin 41 üyesi Moro İslami Kurtuluş Cephesinden (MİKC), 39 üyesi merkezi hükümetten oluşuyor.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Bedenini tıp eğitimine adadıBedenini tıp eğitimine adadı
İbrahim Öztek: “Türkiye dört bir taraftan kuşatılmıştır”İbrahim Öztek: “Türkiye dört bir taraftan kuşatılmıştır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangsamoro Kur'an-ı Kerim meclis üyeleri Mindanao yemin töreni

En Çok Okunan Haberler

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

O sözlere yanıt geldi! 'Oyunculuk böyle bir şey'

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf'a: İyi ki varsın!

Erdoğan'dan sürpriz görüşme: İyi ki varsın!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! AVM'deki skandal olayda yeni gelişme

Kadının karşısında böyle oturup taciz etmişti! Yeni gelişme

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

Suriye'de Türk askerlerini taşıyan araç devrildi!

İstanbul Maltepe'de hareketlilik! Önce kadını sonra kendisini vurdu

Son dakika: İstanbul Maltepe'de hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.