Bangsamoro'da tarihi gün

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murat İbrahim'in, bölgeyi 2022'ye kadar idare edecek Bangsamoro Geçiş Otoritesi'nde Başbakanlık görevine atandığını hatırlatan Oruç, İbrahim'in mecliste yer alacak bakanları belirlemesinin ardından bugün geçiş meclisinin açıldığını ifade etti.

Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi Oruç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yapılan iki referandumun ardından Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin oluşturulduğunu anımsatarak, meclisinin ilk resmi açılışının bugün yapıldığını belirtti.

Mindanao'da Özerk Bölge Başbakanı Hacı Murat İbrahim, meclis üyeleri ve idarecilerin yanı sıra Türkiye'den İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti ve Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç parlamentonun ilk oturumuna katıldı.

ZUHAL DEMİRCİ - Filipinler'de ocak ve şubat aylarında yapılan referandumun ardından Mindanao'da kurulan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) tarihteki ilk valisi ve meclis başkanı seçildi.

Oruç, geçiş meclisinin 80 üyesi olduğunu, üyelerin 41'inin MİKC'nin adayları arasından ve 39'unun da Duterte tarafından belirlendiğini kaydetti. Mecliste yapılan ilk oturumda, üyeler arasında seçimler yapıldığını ve ilk olarak Halife Osman Nando'nun Bangsamoro Özerk Bölgesi Valisi seçildiği belirten Oruç, Bangsamoro Otonom Bölgesi'nde valinin karşılığının devlet başkanına denk geldiğini vurguladı.

Hüseyin Oruç, "Sembolik fakat meclisi feshetme yetkisi olan, Bangsamoro'yu en üst düzeyde temsil edecek kişi kanunda vali olarak adlandırılmıştı." ifadesini kullandı.

Vali Nando'nun, oturumda yaptığı konuşmasında, 50 yıldır ormanda devam eden mücadelenin ardından demokratik şekilde haklarını kazandıklarını söylediğini aktaran Oruç, Nando'nun uzun yıllar verdikleri mücadeleye bundan sonra da devam edeceklerini belirttiğini aktardı.

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İlk oturumda, Hacı Murat İbrahim'in de söz aldığını dile getiren Oruç, İbrahim'in sözlerini şöyle aktardı:

"Hacı Murat İbrahim burada yaptığı konuşmada, seçimlerin ardından ilk 100 günde neler yapacağını anlattı. Kabinesini kurduğunu, çalışmalara başladığını ve bundan sonra halka hizmet etmek için bütün güçlerini kullanacağını söyledi. Hacı Murat'ın altını çizdiği en önemli husus yolsuzluktu. Bangsamoro'da yolsuzluğun olmayacağını, eski defterleri karıştırmayacaklarını ama bundan sonra hiç kimsenin bu ülkede ve yönetimde yolsuzluk yapamayacağını ifade etti. Hacı Murat ayrıca yarım kalan projelere olduğunu ve bu projeleri devam ettirmeyenlerden hesap soracaklarını sözlerine ekledi."