HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bank Asya’nın avukatı Karakuş’un avukatına 1 yıl yasaklama cezası

Bank Asya’nın avukatı Karakuş’un avukatına 1 yıl yasaklama cezası

02.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ’den yargılanan Bank Asya ile örgütün firari emniyet sorumlusu Osman Hilmi Özdil’in avukatı Orhan Karakuş’un avukatlığını yapan İbrahim Temur’un FETÖ’den hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

FETÖ’den yargılanan Bank Asya ile örgütün firari emniyet sorumlusu Osman Hilmi Özdil’in avukatı Orhan Karakuş’un avukatlığını yapan İbrahim Temur’un FETÖ’den hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Mahkeme, duruşma savcısının talebi üzerine Temur’a, sanığın avukatlığından 1 yıl yasaklama cezası verdi.
Avukat Orhan Karakuş’un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya Karakuş’un avukatı İbrahim Temur katıldı. Sanık ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Sanık Karakuş’un savunması öncesi söz isteyen duruşma savcısı, sanığın avukatı Temur’un da FETÖ’den yargılandığını ve hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Terörle Mücadele Kanunu’na göre Temur’un sanığın avukatlığını yapamayacağını ifade eden savcı, Temur’un mahkemeden yasaklanasını talep etti. Temur, FETÖ kapsamında yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası aldığını, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Temur’a sanığın avukatlığından 1 yıl yasaklama cezası verdi. Kararın incelenmek üzere Ankara Barosu ve Adalet Bakanlığına gönderilmesine hükmeden mahkeme, sanık Karakuş’un savunmasının bir sonraki celse alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bank Asya ile örgütün firari emniyet sorumlusu Osman Hilmi Özdil’in avukatlığını yapan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen avukat Orhan Karakuş, hakkında gözaltı kararı verildikten sonra kayıplara karışmıştı. Yaklaşık iki yıl aranan Karakuş, geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan operasyonla Ankara’da gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada Karakuş’un FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla 2014 yılında Bank Asya hesabına 2.5 milyon lira yatırdığı, TMSF’nin bankaya el koyması üzerine hesabındaki paraları çektiği tespit edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?
Sınav sorularını paylaşanlara...Sınav sorularını paylaşanlara...

En Çok Okunan Haberler

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya katıldı! Hikayesiyle şaşırtacak

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı? Gündem yaratan iddia

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı sınırı getirildi! Yarın başlıyor

İstiklal Caddesi'nde kişi sayısı sınırı getirildi!

AYM'den Ahmet Altan kararı

AYM'den Ahmet Altan kararı

Bilim Kurulu, 'aşı' gündemiyle bugün toplanıyor

Ankara'da kritik toplantı! Bilim Kurulu toplanıyor

Onlar koronavirüs dedektifleri: Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor

Mezarlıktan acı fotoğraf: Ayrı gömülüyorlar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.