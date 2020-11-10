HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bank Asya’nın kurucu ortağı FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

Bank Asya’nın kurucu ortağı FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., adliyeye sevk edildi.Alınan bilgilere göre; Ankara polisinin FETÖ/PDY yönelik düzenlediği operasyonda, Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M., geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’da saklandığı adreste sahte kimlikle yakalanmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzun süreden beri aranan firari FETÖ üyesi Kamil Yavuz M., sorgulanmak üzere Pazar günü İstanbul’a gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; Ankara polisinin FETÖ/PDY yönelik düzenlediği operasyonda, Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M., geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’da saklandığı adreste sahte kimlikle yakalanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzun süreden beri aranan firari FETÖ üyesi Kamil Yavuz M., sorgulanmak üzere Pazar günü İstanbul’a gönderildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan örgüt üyesinin, FETÖ/PDY üyelerince kullanılan gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığını kabul ettiği, ancak bu kripto programı telefonuna kendisinin yüklemediğini ifade ettiği öğrenildi. M., emniyetteki sorgusunda içinde bulunduğu örgütle ilgili fazla ayrıntı vermediği kaydedildi.

Örgütün mali yapısında büyük önem taşıyan kapatılan Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olduğu öne sürülen M., ifade işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin!Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin!
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
En Çok Okunan Haberler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin: Ben yaptım, elimden gitti
Otomobil satarken bu tuzağa düşmeyin!
Kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken kişi yakalandı
Sosyal medya ayağa kaldıran görüntüyle ilgili Valilik'ten açıklama
Antalya'da hareketli anlar: Çıkartılan borç yüzünden intihara kalkıştı
Hareketli anlar! Özel harekat polisleri de geldi
Gaziantep'te dehşet! Göğsünden bıçakladığı arkadaşını oğluyla kovaladı!
Göğsünden bıçakladığı arkadaşını oğluyla kovaladı!
Kahreden ölüm! İp atlarken hayatını kaybetti
İp atlarken hayatını kaybetti
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.