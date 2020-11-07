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Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., düzenlenen operasyonda sahte kimlikle Ankara’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., düzenlenen operasyonda sahte kimlikle Ankara’da yakalandı.Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan takip çalışmaları sonucunda Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan Kamil Yavuz M.

Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., düzenlenen operasyonda sahte kimlikle Ankara’da yakalandı

Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., düzenlenen operasyonda sahte kimlikle Ankara’da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan takip çalışmaları sonucunda Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan Kamil Yavuz M. isimli şahıs Çukurambar semtinde üzerinde başkasına adına tanzim edilen sahte kimlikle yakalandı. Kamil Yavuz M. isimli şahsın Türkiye Mütevelli Heyetindeki Himmet Ağının önemli isimlerinden olduğu, Bylock kullanıcısı olduğu, hakkında çok sayıda FETÖ yöneticisi olduğuna dair beyan bulunduğu, İzmir ilinde etkin pişman olan bir şahsın alınan ifadesinde "Fetö’nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde şahıs hakkında beyan bulunduğu, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince Aranma Kaydının bulunduğu, uzun zamandır kendisini gizlemek için kılık değiştirdiği, sürekli olarak ikametini değiştirdiği, günlük hayatında sürekli olarak tedbir uyguladığı ve güncel olarak FETÖ Terör Örgütünün Finansal Yapılanması içinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi.

Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan FETÖ firarisi Kamil Yavuz M., düzenlenen operasyonda sahte kimlikle Ankara’da yakalandı

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