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Banka adına açtıkları sahte site ile dolandıran 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, banka adına sahte internet sitesi kurup, bir kişinin bilgilerini kopyalayarak 2 bin lirasını dolandıran 3 kişi, tutuklandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, banka adına sahte internet sitesi kurup, bir kişinin bilgilerini kopyalayarak 2 bin lirasını dolandıran 3 kişi, tutuklandı.
Elazığ'da bir kişinin hesap bilgileri, banka adına açılan sahte internet adresiyle kopyalanarak 2 bin lirası dolandırıldı. Dolandırılan kişinin şikayeti üzerine harekete geçen emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, hesap bilgilerini kopyalayıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin R.K., Y.K., Y.Y., M.K. ve Y.K. olduğu belirlendi. Adres tespitinin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden R.K., Y.Y. ve M.K. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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