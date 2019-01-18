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'Banka batıyor' diye dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 18:30 | Son Güncelleme

SAKARYA'da yaşayan Aydın Çelen (57), kendisine telefonda 'Paranızın bulunduğu banka batıyor' diyen dolandırıcıların verdiği hesaba 46 bin 500 lira gönderdi.

'Banka batıyor' diye dolandırdılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da yaşayan Aydın Çelen (57), kendisine telefonda 'Paranızın bulunduğu banka batıyor' diyen dolandırıcıların verdiği hesaba 46 bin 500 lira gönderdi. Kızının dikkati sayesinde Çelen'in parasının 27 bin lirası bloke konularak kurtarılırken, geri kalan kısmının ise resmi yazışmaların sonunda teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili Şanlıurfa'da 1 kişi tutuklandı, 1 kişinin de arandığı belirtildi.
Adapazarı'nda yaşayan Aydın Çelen'i Şanlıurfa'dan telefonla arayan dolandırıcılar, hesabının bulunduğu bankanın batacağını, tüm parasını çekerek verdikleri hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Çelen de bunun üzerine bankaya giderek 46 bin 500 lirayı şüphelilerin verdiği hesaba gönderdi. Olay, Aydın Çelen'in kızı Kübra Bozan'ın hesaptaki tüm paraların çekildiğini görmesiyle ortaya çıktı. Kızının dikkati sayesinde, Çelen'in dolandırıcıların hesabına gönderdiği paranın 27 bin lirası bloke konularak kurtarıldı. Kalan 19 bin 500 liranın ise yatırılan hesaptan başka bir hesaba EFT yapıldığı belirlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili bankaya, kalan paranın Aydın Çelen'e verilmesine ilişkin yazı yazıldı. Kalan paranın resmi yazışmaların sonunda teslim edileceği belirtildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelilerden H.Ç.'yi Şanlıurfa'da ATM önünde para çekmek isterken gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelisi N.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
ŞÜPHELENİNCE DOLANDIRICILIK ORTAYA ÇIKTI
Hesapta paranın olmadığını görünce babasını aradığını anlatan Kübra Bozan, "Şüphelenince babamı aradım, o da bana 'Kızım arsa aldım, merak etme' dedi. Sonra aradım, devamlı meşgul çaldı telefonu. Annem de aynı şekilde meşgul çalıyordu. Annemin yanına gittim, dolandırıcılarla telefonla konuşuyorlardı, ben de telefonu alarak babamla konuşmak istediğimi söyledim. Telekonferansla konuşturdular bizi. Sürekli aynı şeyleri söyleyince yalan söylediklerini anladım ve durumu polise bildirdim. Sonra babamın hattını alıp başka telefona taktım ve kardeşimi aradım, babam onlarla konuşamayınca durumu engelledim. Polis ekipleri de o sırada babamı bulup, hesaba gönderilen paraya bloke koydu. Paranın yarısı kurtarıldı yarısı da aranan şahıstadır" diye konuştu.

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'Banka batıyor' diye dolandırdılar'Banka batıyor' diye dolandırdılar'Banka batıyor' diye dolandırdılar

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