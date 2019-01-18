'Banka batıyor' diye dolandırdılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da yaşayan Aydın Çelen (57), kendisine telefonda 'Paranızın bulunduğu banka batıyor' diyen dolandırıcıların verdiği hesaba 46 bin 500 lira gönderdi. Kızının dikkati sayesinde Çelen'in parasının 27 bin lirası bloke konularak kurtarılırken, geri kalan kısmının ise resmi yazışmaların sonunda teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili Şanlıurfa'da 1 kişi tutuklandı, 1 kişinin de arandığı belirtildi.

Adapazarı'nda yaşayan Aydın Çelen'i Şanlıurfa'dan telefonla arayan dolandırıcılar, hesabının bulunduğu bankanın batacağını, tüm parasını çekerek verdikleri hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Çelen de bunun üzerine bankaya giderek 46 bin 500 lirayı şüphelilerin verdiği hesaba gönderdi. Olay, Aydın Çelen'in kızı Kübra Bozan'ın hesaptaki tüm paraların çekildiğini görmesiyle ortaya çıktı. Kızının dikkati sayesinde, Çelen'in dolandırıcıların hesabına gönderdiği paranın 27 bin lirası bloke konularak kurtarıldı. Kalan 19 bin 500 liranın ise yatırılan hesaptan başka bir hesaba EFT yapıldığı belirlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili bankaya, kalan paranın Aydın Çelen'e verilmesine ilişkin yazı yazıldı. Kalan paranın resmi yazışmaların sonunda teslim edileceği belirtildi.