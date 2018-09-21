Banka çalışanı, müşterilerin hesabından 2,5 milyon TL kredi çekti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel bankada çalışan A.B. (36) hakkında, müşterilerinin hesabından 2 milyon 600 bin TL kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak hesabına para aktarılan 3 kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede serbest bırakılırken, banka personeli A.B.'nin ise kayıplara karıştığı öğrenildi.
Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan özel bankada Kredi Satış Müdürü olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası A.B. hakkında, müşterilerinin hesabından kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Banka müfettişinin yaptığı incelemede, A.B.'nin müşterilerinin izni olmadan hesaplarından toplam 2 milyon 600 bin TL kredi çekerek üçüncü kişilerin hesabına aktardığı öne sürüldü. Bunun üzerine banka yetkilileri durumu savcılığa bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri hesaplarına para aktarılan F.B., A.B. ve H.K.'yı gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kayıplara karışan banka personeli A.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Vali'den, işi aksatan müteahhide fırça!
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası
FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!
Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum