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Banka çalışanı müşterilerinin imzalarını taklit edip 12 milyon TL kredi çekti

03.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Banka çalışanı müşterilerinin imzalarını taklit edip 12 milyon TL kredi çekti

Adana’da çalıştığı banka şubesinin müşterisi firma yetkililerinin imzalarını taklit ederek hazırladığı sahte evrakla bankadan 12 milyon TL kredi çeken Gökhan K., polis ekiplerince yakalandı. Gökhan K.’nin, çektiği paraları yakalanmamak için komisyon karşılığı hesabına aktardığı Hacı Ahmet Ö. ile kardeşi Hakan Ö. de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir bankada çalışan Gökhan K.’nin, zimmetine para geçirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada Gökhan K.’nin, banka müşterisi firmaların yetkililerin imzalarını taklit edip, hazırladığı sahte evrakla firma adına bankadan toplam 12 milyon TL kredi çektiği belirlendi. Gökhan K.’nin yakalanmamak için çektiği parayı, çalıştığı banka şubesinin yakınındaki bir otoparkta değnekçilik yapan, yaklaşık 5 yıldır tanıdığı Hacı Ahmet Ö.’ye ait farklı bankalardaki hesaplara transfer ettiği tespit edildi. Hacı Ahmet Ö.’nün, bu işlem karşılığında Gökhan K.’den yüklü miktarda para aldığı saptandı.

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DEĞNEKÇİNİN KARDEŞİ DE ŞANTAJ YAPMIŞ

Öte yandan bu durumu öğrenen Hacı Ahmet Ö.’nün kardeşi Hakan Ö. de Gökhan K.’den şantajla para istediği, “Artık bana da pay vereceksin. Yoksa seni polise ihbar ederim” diye tehditte bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Gökhan K.’nin, Hakan Ö.’ye ‘sus payı’ verdiği belirlendi. Bu bilgiler üzerine polis ekipleri, adreslerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla şüphelileri yakaladı. Hacı Ahmet Ö.’nün evinde yapılan aramalarda para transferlerinin yapıldığını gösteren 6 banka dekontu, 30 bin lira para ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K. ile Hacı Ahmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Hakan Ö.’ye ise ev hapsi cezası verildi.

DHA

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