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Banka çalışanı zimmetine 1,5 milyon TL geçirmekten tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ’daki bir banka şubesinde çalışan, yurt dışındaki 3 müşterilerinin parasını zimmetine geçirmesi üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ’daki bir banka şubesinde çalışan, yurt dışındaki 3 müşterilerinin parasını zimmetine geçirmesi üzerine polis ekiplerince yakalandı. Suçunu itiraf eden çalışan, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bir banka da uzun süre görev yapması üzerine Muratlı ilçesine tayin edilen A.G adlı bir banka çalışanı, yurt dışında oldukları öne sürülen 3 müşterinin hesaplarındaki 139 bin 500 euro ile 650 bin TL’sini zimmetine geçirdi.

İncelemeye alındı
Durumun bildirilmesi üzerine konu hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 1 milyon 550 bin TL’nin A.G. tarafından zimmete geçirildiği belirlendi. Olayın polise ihbar edilmesi üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince A.G. isimli şahıs evinde gözaltına alındı.

İtiraf etti
Yakalanan şahıs yapılan suçlamaları kabul ederek, "Bu paraları internet üzerindeki bazı sitelerde kar marjı elde etmek üzere kullandım. Ancak olmadı kaybettim" itirafında bulunduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen A.G tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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