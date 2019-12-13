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Banka çalışanı zimmetine para geçirmekten tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 12:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da özel bir banka çalışanı, yurt dışındaki 3 müşterisinin hesaplarındaki parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da özel bir banka çalışanı, yurt dışındaki 3 müşterisinin hesaplarındaki parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.
Tekirdağ'da özel bir banka şubesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 2 yıl önce Muratlı ilçesindeki şubede görevlendirilen A.G.'nin, yurtdışında yaşayan S.N., H.Ç. ve H.Ç. adlı müşterilerinin hesaplarındaki 139 bin 500 Euro ve 650 bin lirasını zimmetine geçirdiği tespit edildi. Adı geçen müşteriler dışında başka müşterilerin hesaplarında da hareketler olduğu ancak hesap sahiplerinin zararlarının olmadığı belirlendi.
Banka müfettişlerinin yaptığı incelemede, 1 milyon 550 bin liranın daha A.G. tarafından zimmete geçirildiği tespit edildi. Yetkililer durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.G'yi evinden gözaltına alarak ifadesine başvurdu. İfadesinde suçlamayı kabul eden A.G., "Bu paraları internet üzerindeki bazı sitelerde kar marjı elde etmek üzere kullandım. Ancak olmadı kaybettim" dediği öğrenildi.
Soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen A.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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