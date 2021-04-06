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Banka çalışanın hesabını boşalttığı yalanıyla 40 bin lirasını dolandırdılar, İzmir’de yakalandılar

06.04.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da telefon dolandırıcılarının oyununa gelen kadın 40 bin lirasından oldu.

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Antalya’da telefon dolandırıcılarının oyununa gelen kadın 40 bin lirasından oldu. Dolandırıcılarının hesabına 40 bin lirayı havale ettikten sonra başka bir bankaya da havale yapması istenildiğinde dolandırıldığını anlayan kadınla birlikte bankaya giden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada paranın İzmir ilinden çekildiğini belirledi. Kadının parayı yatırdığı IBAN numarasından yola çıkarak telefon dolandırıcılarını belirleyen polis, şüphelileri İzmir’de yakaladı.
Olay, 1 Nisan tarihinde Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi’nde yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacer Akdemir isimli genç kadının telefon dolandırıcıları tarafından dolandırıldığını belirledi. Kucağında çocuğuyla birlikte asayiş ekiplerinin yanına gelen Hacer Akdemir, ev telefonundan arandığını belirterek, “Telefondaki kişiler bankadan bir çalışanın hesabımla ilgili işlem yaptığını, hesabımdan başka yere para aktardığını, benim gibi çok sayıda kişi olduğunu, banka çalışanının yakalandığını ve jandarmada nezarette olduğunu söyledi. Bana bankaya giderek başsavcının katibi olduğunu belirttikleri Mehmet Aydın hesabına 40 bin lira para göndermemi, bu para ile olayı aydınlatacaklarını beni bu işten kurtaracaklarını anlattılar. Babamın hesabından da aynı şekilde para çekip hesaba aktarmamı istediler. Babamın evden çıkamayacağını bundan dolayı gönderemeyeceğimi söyledim. Banka şubesine gelerek verdikleri hesaba parayı gönderdim. Bir başka bankadan da para göndermemi isteyince dolandırıldığımdan şüphelenmeye başladım. Başka para göndermedim ve 112’yi aradım" dedi.
Kocasının Manavgat’ta iş bulamadığı için İstanbul’a gidip orada çalıştığını, evde yaşlı babasına baktığını söyleyen genç kadın, kucağında çocuğuyla birlikte ifadesi alınmak ve şikayetçi olması için emniyete götürüldü.

Paranın İzmir’den çekildiği belirlendi
Banka şubesinde yapılan incelemede, genç kadının yatırdığı 40 bin TL’nin İzmir’den çekildiği belirlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile irtibata geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacer Akdemir’in IBAN hesabına para yatırdığı Mehmet A.’dan yola çıkarken, şüphelinin yatırılan parayı İzmir Eşrefpaşa’da bir banka şubesinden çektiğini, bankaya beraber geldiği ve adının Murat B. olduğu belirlenen şahsa verdiğini belirledi. Mehmet A., Murat B. ve Murat B.’nin kız kardeşi olduğu belirlenen Dilek Ö. olayla ilgili olarak gözaltına alındı.
Manavgat’tan İzmir’e giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi Manavgat’a getirdi. Şüpheliler Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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