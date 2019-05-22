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Banka çalışanın yakınları tartıştığı müşterinin otelini bastı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da kredi kartında yaşanan problem için bankaya giden bir müşteri ile kadın personel arasında tartışma çıktı.

Banka çalışanın yakınları tartıştığı müşterinin otelini bastı: 7 yaralı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da kredi kartında yaşanan problem için bankaya giden bir müşteri ile kadın personel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın çalışanın haber verdiği yakınları tartıştığı müşteriye ait oteli sopalarla basarak çalışanları dövdü, 7 kişi yaralandı.
Olay, Atatürk Bulvarındaki bankada meydana geldi. İddiaya göre, kredi kartında yaşanan problem için bankaya giden ve adı öğrenilmeyen otel sahibi ile gişedeki kadın banka personeli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından fenalık geçiren banka çalışanı kadın durumu yakınlarına anlattı. Banka çalışanı kadının yakınları, bankaya 10 metre mesafede komşu olan oteli sopalarla basıp çalışanları döverek otelin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı. Sopalarla dövülen 7 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altını alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Banka çalışanın yakınları tartıştığı müşterinin otelini bastı: 7 yaralıBanka çalışanın yakınları tartıştığı müşterinin otelini bastı: 7 yaralıBanka çalışanın yakınları tartıştığı müşterinin otelini bastı: 7 yaralıBanka çalışanın yakınları tartıştığı müşterinin otelini bastı: 7 yaralı

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