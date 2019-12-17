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Banka eylemcisi ailesini duyunca ikna oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 12:54 | Son Güncelleme

Antalya’da özel bir banka şubesinde silahlı eylem yapan şüpheli polisin "Aileni düşün, çocuklarından uzak kalırsın, ailen dağılabilir, yardımcı olacağız" sözleriyle ikna edildiği öğrenildi.

Antalya’da özel bir banka şubesinde silahlı eylem yapan şüpheli polisin "Aileni düşün, çocuklarından uzak kalırsın, ailen dağılabilir, yardımcı olacağız" sözleriyle ikna edildiği öğrenildi. Görgü tanıkları vatandaşlar da olay anını anlattı. Soygun girişimi esnasında bankada sırada olduğunu söyleyen Muhammet Türk, “İçeri elinde silah bulunan bir kişi girdi. Şüpheli bize sadece çıkın dışarı dedi. Elinde silah vardı ve montluydu" dedi.
Antalya’da elinde kuru sıkı silahla özel bir banka şubesinde dikkat çekmek amacıyla eylem yapan şüpheli polis tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu ikna edildi. Şüphelinin Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki doktor J.O, olduğu öğrenildi. Şüphelinin eylemini, bir dükkan satın aldığı fakat aldığı dükkanla kendisine gösterilen dükkanın farklı olması nedeniyle dolandırıldığı, yaşanan bazı olayların ardından bunalıma girmesi sonucu bu olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
Yaklaşık 2 saat korku dolu anların yaşanmasına neden olan J.O.’yu polis, ailesi ve çocuklarından ayrı kalabileceği telkinleri ile ikna etmeyi başardı. Sabah 9.15 gibi bankada sırada olduğunu söyleyen Muhammet Türk, “İçeri elinde silah bulunan bir kişi girdi. 40 yaşlarında siyah montluydu. Eylem yapacak hali vardı. Üzerinde bomba düzeneği olduğunu söylediler. İki saat sürdü herkes çok koktu. Polisler bizi dışarı çıkardı. Şüpheli bize sadece çıkın dışarı dedi. Elinde silah vardı ve montluydu" diye konuştu.
Antalya’da bankadaki eyleme yakından şahit olan görgü tanıklarından Satılmış Balta, sabah bu bankada hesabı olan bir kişinin içeriye geldiğini ve eylem yaptığını belirtti. Şüpheli şahsın bankadaki herkesi dışarı çıkardığını anlatan Balta, “İçeride güvenlik kaldı. Silahla güvenliği rehin aldı. Sonra polisler geldi şahsı ikna edip götürdüler. Üzerinde bir sahte düzenek olduğunu söylediler. Korktuk bizde” dedi.
Hüseyin Güngör ise, “Evde oturuyordum. Bankada olay olduğunu öğrendim. Bankada silahlı hırsız olduğunu söylediler. Güvenliği rehin alıp, çaycıyı dışarı çıkarmış. Daha sonra polisler şahsı aldı götürdü" diye konuştu.

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