Banka görevlisinin dikkati dolandırıcıyı yakalattı

Düzce'de hesabına havale yapılan 130 bin lirayı çekmek için bankaya giden şüpheli, gişe görevlisinin ihbarı sonucu gözaltına alınarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir bankaya gelen O.A, hesabına havale yapılan 130 bin lirayı çekmek istedi.

Şüpheli tavırlarıyla dikkati çeken O.A'yı bir süre beklemeye alan gişe görevlisi, durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine bildirdi.

Bankaya gelen polisin sorularına tedirgin ve çelişkili beyanda bulunan O.A, hesabındaki 130 bin liraya bloke konularak emniyete götürüldü.

Bu sırada, O.A'ya havale yapılan hesabın sahibi A.A. da hesabında bulunan 212 bin liranın kendi bilgisi dışında internet bankacılığı ile başka hesaplara havale yapıldığını, bu paranın 130 bin lirasının da Düzce'deki bir bankaya gönderilmiş olduğunu söyledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

O.A'nın İstanbul Asliye Ceza Hakimliği tarafından "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan bin lira para cezasını ödemediği için hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi.

